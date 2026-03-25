Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено 350 тонн пшеницы - ОБНОВЛЕНО

Из России в Армению осуществлена очередная поставка транзитом через территорию Азербайджана.

Как сообщает Trend, 25 марта со станции Биляджари в направлении Бёюк Кесик отправлена партия пшеницы весом 350 тонн, состоящая из 5 вагонов.

Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена партия российской пшеницы.

По полученной Report информации, груз будет отправлен 5 вагонами со станции Баладжары в пригороде Баку.

Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.

Последняя отправка российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан состоялась 19 марта, тогда было отправлено 488 тонн груза.

