В Азербайджане утверждены тарифы на услуги судебной экспертизы

First News Media15:42 - Сегодня
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги судебной экспертизы

В Азербайджане утвержден перечень судебных экспертиз, проводимых в профильных ведомствах, а также размер платы за оказание соответствующих услуг.

Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, стоимость услуг в связи с судебно-экспертной деятельностью дифференцируется в зависимости от процессуального вида экспертизы следующим образом:

- первичная экспертиза - 100% от суммы, утвержденной в тарифной сетке;

- дополнительная экспертиза - 50% от стоимости первичной экспертизы;

- повторная экспертиза - 120% от стоимости первичной экспертизы;

- комплексная экспертиза - суммарная стоимость всех назначенных первичных экспертиз;

- комиссионная экспертиза - стоимость первичной экспертизы с надбавкой в размере 50% за каждого привлеченного эксперта;

- участие судебно-медицинского эксперта, психиатра или психолога в суде (в пределах того же города/района) - 50 манатов;

- участие указанных экспертов в суде в другом городе или районе - 100 манатов;

- гигиенический уход за трупом и фиксация формалином (оплата санитару) - 100 манатов;

- обеспечение трупа сухим льдом (оплата санитару) - 100 манатов.

