Агентство обязательного медицинского страхования передано в ведение министерства — Что изменится?

Как известно, полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию переданы Министерству труда и социальной защиты населения. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ 19 марта текущего года.

После изменений возникает вопрос, как будет организовано управление в сфере обязательного медицинского страхования. Учитывая, что председатель упразднённого агентства одновременно возглавлял Наблюдательный совет TƏBİB, остаётся неясным, как будет урегулирован этот вопрос и какие полномочия перейдут TƏBİB.

Указом предусмотрена реорганизация Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Государственного агентства медицинской и социальной экспертизы и реабилитации путем их объединения в рамках Министерства, в результате чего создано новое юридическое лицо публичного права — Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы.

Новое агентство будет внедрять обязательное медицинское страхование, аккумулировать средства в фонде обязательного медицинского страхования для финансирования медицинских услуг, управлять этими средствами, выступать централизованным покупателем медицинских услуг от имени государства и осуществлять оплату расходов. Оно также будет заниматься определением инвалидности и окончательными медицинскими осмотрами граждан, призываемых на срочную военную службу.

Права и обязанности по предоставлению реабилитационных услуг лицам с инвалидностью, а также всё имущество реабилитационных учреждений передаются новому агентству.

Руководство агентством будет осуществляться Советом управления из пяти человек: председателя и четырёх заместителей.

Права и обязанности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию по обеспечению застрахованных лиц лекарствами и медицинскими изделиями переданы Объединению управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Напомним, что TƏBİB был создан в составе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в 2018 году и с 2023 года действует как независимый государственный орган. Органами управления TƏBİB являются Наблюдательный совет и Исполнительный директор. До настоящего времени председателем Наблюдательного совета TƏBİB был руководитель упразднённого агентства Заур Алиев. В настоящее время неизвестно, кто будет исполнять эти полномочия.