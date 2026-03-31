 Агентство обязательного медицинского страхования передано в ведение министерства — Что изменится? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

First News Media19:30 - Сегодня
Как известно, полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию переданы Министерству труда и социальной защиты населения. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ 19 марта текущего года.

После изменений возникает вопрос, как будет организовано управление в сфере обязательного медицинского страхования. Учитывая, что председатель упразднённого агентства одновременно возглавлял Наблюдательный совет TƏBİB, остаётся неясным, как будет урегулирован этот вопрос и какие полномочия перейдут TƏBİB.

Указом предусмотрена реорганизация Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Государственного агентства медицинской и социальной экспертизы и реабилитации путем их объединения в рамках Министерства, в результате чего создано новое юридическое лицо публичного права — Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы.

Новое агентство будет внедрять обязательное медицинское страхование, аккумулировать средства в фонде обязательного медицинского страхования для финансирования медицинских услуг, управлять этими средствами, выступать централизованным покупателем медицинских услуг от имени государства и осуществлять оплату расходов. Оно также будет заниматься определением инвалидности и окончательными медицинскими осмотрами граждан, призываемых на срочную военную службу.

Права и обязанности по предоставлению реабилитационных услуг лицам с инвалидностью, а также всё имущество реабилитационных учреждений передаются новому агентству.

Руководство агентством будет осуществляться Советом управления из пяти человек: председателя и четырёх заместителей.

Права и обязанности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию по обеспечению застрахованных лиц лекарствами и медицинскими изделиями переданы Объединению управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Напомним, что TƏBİB был создан в составе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в 2018 году и с 2023 года действует как независимый государственный орган. Органами управления TƏBİB являются Наблюдательный совет и Исполнительный директор. До настоящего времени председателем Наблюдательного совета TƏBİB был руководитель упразднённого агентства Заур Алиев. В настоящее время неизвестно, кто будет исполнять эти полномочия.

Поделиться:
569

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с бельгийским коллегой военную эскалацию на Ближнем ...

В мире

Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

Общество

Дома на дне озера: как застройка Масазыра обернулась затоплениями после ливней - ...

В мире

Трамп призвал союзников «набраться запоздалой смелости» против Ирана

Общество

В мае будет 14 нерабочих дней

В Баку произошёл взрыв на объекте, есть пострадавший - ВИДЕО

Агентство обязательного медицинского страхования передано в ведение министерства — Что изменится?

19-летняя девушка из Агдама ранена ножом, подозреваемый — её двоюродный брат

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Какая будет погода в Азербайджане завтра?

Скончался известный азербайджанский журналист Рашад Бахшалиев

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджан завезены опасные пчёлы

Последние новости

Застрявший у берегов ФРГ в Балтийском море кит вернулся в Висмарский залив

Сегодня, 21:23

Россиянка покрасила слона в розовый цвет для фотосессии в Индии - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

В мае будет 14 нерабочих дней

Сегодня, 20:40

Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

Сегодня, 20:20

В Баку произошёл взрыв на объекте, есть пострадавший - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

Сегодня, 19:45

Агентство обязательного медицинского страхования передано в ведение министерства — Что изменится?

Сегодня, 19:30

19-летняя девушка из Агдама ранена ножом, подозреваемый — её двоюродный брат

Сегодня, 19:15

Началась подготовка к очередному музыкальному фестивалю «Харыбюльбюль»

Сегодня, 19:00

Джейхун Байрамов обсудил с бельгийским коллегой военную эскалацию на Ближнем Востоке и мирные инициативы

Сегодня, 18:45

Определены соперники женской баскетбольной сборной Азербайджана в отборочном этапе Евро-2029

Сегодня, 18:30

КСИР сообщил о гибели советника главы Генштаба ВС Ирана и членов его семьи

Сегодня, 18:15

Франция опровергла закрытие воздушного пространства для самолетов США - СМИ

Сегодня, 18:10

Трамп о союзниках: НАТО ужасна, они все ужасны

Сегодня, 17:45

В посёлках Баку продолжаются работы по устранению последствий дождей - ФОТО

Сегодня, 17:43

Названы причины ДТП в период праздников - ВИДЕО

Сегодня, 17:39

Трамп заявил о неготовности завершить операцию против Ирана

Сегодня, 17:28

Названо число обратившихся в токсикологию в период праздничных дней

Сегодня, 17:27

В Грузии считают невозможным вмешательство Варфоломея в выборы патриарха

Сегодня, 17:25

TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:24
Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрушный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40