Ушла эпоха: Памяти выдающегося азербайджанского актера Расима Балаева - ВИДЕО

29 марта в возрасте 77 лет не стало народного артиста Азербайджана, кавалера орденов «Шохрат», «Шараф» и «Истиглал» Расима Балаева.

«Как это тяжело… Людей вокруг нас становится всё меньше. С возрастом особенно остро это ощущаешь - круг редеет. Просыпаешься утром и узнаёшь, что кто-то ушёл. Ушёл и мой брат Расим. Мы созванивались как минимум два-три раза в неделю. Уже нет Вагифа Ибрагимоглу, Шахмара Алекперова, Самандара Рзаева, Гамлета Ханызаде… Этот список можно продолжать бесконечно. Опоры нашей культуры уходят одна за другой. У Бога есть свои законы - мы лишь следуем им. Расим останется в наших сердцах и душах, на золотых страницах азербайджанской культуры. Он был порядочным человеком, настоящим человеком - с большим, открытым сердцем и светлыми мыслями. С уходом Расима Балаева завершилась целая эпоха, целый век», - заявил на церемонии прощания с Р.Балаевым, общаясь с представителями азербайджанских СМИ, его друг и коллега Фахраддин Манафов.

С этими словами трудно не согласиться, так как Расим Балаев был действительно не просто выдающимся актёром, а стал символом целой эпохи, её лицом и голосом. Через его роли, интонации, взгляд на экран зритель проживал десятилетия истории, чувствовал характер времени и узнавал в нём себя. Его творчество давно вышло за рамки кино, став частью культурного кода Азербайджана. Образы, созданные Расимом Балаевым, формировали, формируют и будут продолжать формировать у зрителей представление о национальном герое, о достоинстве, чести и внутренней силе. И потому его уход воспринимается не только как личная утрата для близких и коллег, но и как завершение важной главы в истории азербайджанского кино.

Расим Балаев принадлежал к поколению, которое не просто играло роли, а формировало школу, задавало планку и оставляло после себя ориентиры. Сегодня становится особенно очевидно: вместе с такими людьми уходит не только время - уходит особая глубина, масштаб личности, редкое сочетание таланта и нравственной цельности. И именно поэтому слова Фахраддина Манафова о том, что с уходом Р.Балаева завершилась целая эпоха, звучат не как преувеличение, а как точное и горькое ощущение реальности.

Если говорить о ролях, через которые Расим Балаев проживал десятилетия истории и отражал характер времени, то особое место занимает образ Насими в одноименном фильме режиссера Гасана Сеидбейли. Р.Балаев сам не раз говорил в своих интервью, что роль Насими стала вехой в его карьере. Готовясь к съёмкам, он много трудился над пониманием языка и философии поэта, чтобы глубже раскрыть образ на экране. Эта работа стала своего рода переломной в его карьере - именно после неё к актёру пришло широкое признание, а его творческий путь получил новое направление. Роль Насими показала не только мастерство Р.Балаева, но и его способность глубоко вживаться в сложные исторические и философские образы, делая их понятными и близкими зрителю.

Если роль Насими стала важным поворотным моментом в карьере актера, то образ Бабека еще больше укрепил его статус как актёра, способного не только играть, но и воплощать масштабные исторические характеры. В фильме режиссера Эльдара Гулиева «Бабек» он сыграл легендарного лидера народно‑освободительного движения, героя, чья борьба против чужеземных завоевателей стала символом силы духа и свободы для многих поколений азербайджанского народа. В своих интервью Расим Балаев отмечал, что съёмки проекта были трудоёмкими - для роли актёр готовился физически, осваивал навыки верховой езды, фехтования, а работа над образом требовала напряжённой концентрации и эмоциональной отдачи. Сам фильм, ставший одним из самых значительных в азербайджанском кинематографе, в очередной раз утвердил Расима Балаева как актёра, который не боится больших, сложных ролей и способен нести через экран историческую память народа.

Еще один знаковый фильм в карьере Расима Балаева - это проект режиссера Тофика Тагизаде «Dədə Qorqud», снятый по мотивам древнего азербайджанского эпоса, сочетающий в себе драму, историю и философию предков, передавая дух огузских племён и их ценности - верность, честь, любовь и братство. В этом масштабном проекте Расим Балаев исполнил роль Бейрека - смелого, преданного своему народу героя, чья судьба тесно переплетается с судьбой всего племени. Через эту роль Расим Балаев мастерски воплощает образ героя‑борца, человека, который не только участвует в событиях, но и становится символом стойкости и мужества на фоне многочисленных испытаний и военных столкновений. Работа в «Dədə Qorqud», закрепила за Р.Балаевым репутацию актёра, способного органично вписаться в эпические истории и передать на экране величие и трагедию героев.

Безусловно Расим Балаев - один из самых ярких актёров азербайджанского кино XX–XXI веков, чья экранная карьера простирается более чем на 60 фильмов и кинопроектов. За это время он сыграл множество значимых ролей - от исторических героев до сложных драматических характеров - и стал ключевой фигурой в национальной кинематографии Азербайджана. Особое внимание заслуживает его работа в драме «Жизнь Джавида» (Cavid ömrü), где Балаев воплотил на экране образ великого поэта Гусейна Джавида - одной из ключевых фигур азербайджанской литературы XX века, репрессированного в 1937–1938 годах. Подчеркнем, что эта роль стала одной из последних в кинокарьере Расима Балаева.

В этой картине актер предстал перед зрителем как артист, способный передать глубокую драму личности, столкнувшейся с политическим произволом и трагическим исходом судьбы. Его исполнение роли Гусейна Джавида отличается особой выразительностью и эмоциональной силой - Расим Балаев сумел тонко передать внутреннюю борьбу поэта, его честность перед собственными идеалами и стойкость перед лицом репрессий, которые в истории СССР обернулись трагедией для многих творческих деятелей.

Более 10 лет назад Расим Балаев в интервью для материала 1news.az «Правила жизни» отметил следующее: «Самое главное в жизни - это найти себя. Понять, кто ты, в чем твое призвание, и идти по своему пути, пока сил и здоровья хватает». Эти слова стали своеобразным кредо актёра. Он действительно нашёл себя в профессии, а зрители нашли его - признали и полюбили за искренность, харизму и талант. Следуя своему правилу, Расим Балаев решительно шел по выбранному пути, пока хватало сил и здоровья, никогда не жаловался и не отступал перед трудностями, оставаясь преданным искусству и своему призванию.

В том же интервью Расим Балаев говорил: «Я благодарен Богу за то, что пришел в эту жизнь, ведь мог случиться «выкидыш», и я бы не родился. Я благодарен ему за мою судьбу, за всех людей, что были и есть в моей жизни. За то, что я нашел себя».

Эти слова звучат особенно глубоко, ведь они отражают всю суть его жизни - жизнь, наполненную поиском себя, преданностью делу и искренней благодарностью за каждый момент. И мы, зрители, также можем быть бесконечно благодарны судьбе за то, что в нашем мире был такой выдающийся актёр, чей талант, сила духа и человеческое тепло оставили незабываемый след в наших сердцах и азербайджанской культуре. Его герои, его фильмы и его жизненный пример будут жить с нами всегда, напоминая о том, что верность своему пути делает человека бессмертным…

ПРАВИЛА ЖИЗНИ. Расим Балаев: «Не так важно, талантлив твой ребенок или нет, важно, чтобы он вырос человеком, уважающим себя и людей»

Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Расима Балаева