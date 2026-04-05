В Дагестане из-за наводнения обрушился жилой дом

В Махачкале в результате сильного наводнения после ливней обрушился жилой многоквартирный дом, существует угроза разрушения еще нескольких зданий.

Фундамент дома на улице Газопроводной был размыт водой, после чего здание просело и обрушилось на глазах очевидцев, при этом внутри могли находиться люди. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию и поисковые работы.

В мэрии города сообщили, что существует угроза обрушения как минимум еще четырех многоквартирных домов, из которых уже эвакуированы около 300 человек. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации прокуратуры, начата проверка по факту обрушения жилого дома.

Сильные дожди привели к масштабным подтоплениям в регионе: в Дагестане затопленными остаются более 1 тысячи домов, в том числе пострадали здания в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте.