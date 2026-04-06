Песни и пляски в Ташкенте: инфлюэнсеры братья Тейт, обвиняемые в траффикинге, начали турне по Центральной Азии - ФОТО - ВИДЕО

В начале апреля Эндрю Тейт и его брат Тристан засветились в Ташкенте. На фото в их аккаунте — традиционный узбекский чапан, небольшая свита и подпись: «Пока Запад рушится, открываются новые возможности».

На видео, распространённом в соцсетях , перед ними группа девушек в национальных нарядах исполняет традиционный танец.

Месяцем ранее дуэт Тейтов уже был в Алматы — тоже с чапаном, тоже с туманными ссылками на «бизнес». Региональный тур набирает обороты.

Эндрю Тейт — «явление», требующее отдельного представления. Американо-британский инфлюенсер, в прошлом кикбоксер, он построил многомиллионную аудиторию не на спортивных достижениях, а на агрессивной риторике: женщины — ресурс, феминизм — заговор, настоящий мужчина живёт вне «ограничений».

Его платформа The Real World продаёт молодым людям курсы по «финансовой свободе» по схеме многоуровневого маркетинга — подписчики платят взносы и получают комиссию за привлечение новых участников. Сам Тейт впоследствии охарактеризовал эту модель как «полную аферу».

В 2024 году он запустил мем-коин DADDY, достигший капитализации в $217 млн, параллельно рекламировал криптопроект, который позиционировал как инструмент ухода от налогов — после чего футбольный клуб «Барселона», поспешивший подписать с проектом партнёрство, разорвал контракт через полтора месяца. Крупнейшие социальные платформы удаляли его аккаунты за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. Но это лишь витрина.

За витриной — уголовные дела сразу в нескольких юрисдикциях.

В Румынии, где братья Тейт обосновались несколько лет назад, им предъявлены обвинения в торговле людьми, создании организованной преступной группировки и сексуальной эксплуатации женщин. Следствие установило, что жертв вербовали по так называемой схеме «лавбой» — через имитацию романтических отношений, после чего женщин принуждали к производству платного контента откровенного характера.

Эндрю Тейту дополнительно предъявлено обвинение в изнасиловании. В мае 2025 года британская Королевская прокурорская служба предъявила братьям обвинения по 21 пункту, включая изнасилование, нанесение телесных повреждений и торговлю людьми.

Параллельно в США ведётся гражданское разбирательство.

Итого — шесть активных расследований в трёх странах. Братья отрицают все обвинения, называя их частью глобального заговора «матрицы» против независимых мужчин.

При всём этом братья путешествуют по Центральной Азии и фотографируются в почётных халатах. Каким образом люди, находящиеся под судебным контролем в Румынии с ограничением на выезд, покидают её территорию — отдельный вопрос.

Но дело не только в том, кто такие Тейты — это давно задокументировано. Вопрос в том, кто их сюда привозит. И ответ, похоже, обескураживающе прост и не подразумевает никакой конспирологии или скрытых интересов. Просто люди, для которых «охват» и «хайп» давно вытеснили понятие репутационного анализа.

Организатор мероприятия или PR-специалист видит имя с десятью миллионами подписчиков — и считает задачу решённой. Что стоит за этим именем, им либо неинтересно, либо кажется несущественным на фоне завтрашних просмотров. Это профессиональная некомпетентность, цена которой в современном медиапространстве значительно выше, чем кажется в момент подписания договора.

Репутационные последствия наступают быстро и редко бывают симметричными.

Для компании-организатора ассоциация с фигурантом дел о торговле людьми — это не просто неловкость. Это сигнал для международных партнёров, инвесторов и СМИ о том, какой due diligence принят внутри организации. В корпоративной культуре, где этические стандарты партнёрств стали частью инвестиционного анализа, подобный просчёт фиксируется и помнится. Показательный прецедент: «Барселона» разорвала контракт с криптопроектом Тейта через полтора месяца — и это был лишь рекламный контракт, не личное присутствие. Прямое партнёрство обходится дороже.

Для страны ставки выше.

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан последовательно строят образ современных государств. Баку только в последние годы принял COP29 и Гран-при «Формулы-1», активно заявляет о себе на международной арене. В ближайшем будущем Азербайджан и Узбекистан вместе примут молодёжный чемпионат мира по футболу. Этот образ формируется не только официальными коммюнике, но и тем, кого страна принимает в качестве гостей и к чьим именам прикладывает своё гостеприимство.

Появление человека с активными обвинениями в торговле людьми в официальном или полуофициальном контексте — это готовый материал для мировой прессы, которая такие противоречия не упускает. Один репортаж в Financial Times или BBC стоит дороже любого медийного охвата от визита инфлюенсера.

Центральная Азия стала очевидным направлением для подобных туров не случайно. Здесь моложе аудитория, ниже институциональная критика и пока не выработан иммунитет к западным токсичным брендам, которых уже не берут дома.

Регион превращается в рынок второго шанса: то, что не прошло модерацию на Западе, находит здесь новую аудиторию и новых организаторов, готовых считать хайп коммуникацией.

Азербайджан в маршруте Тейта пока не значится. Но логика тура очевидна, а прецеденты созданы. И прежде чем этот человек окажется в Баку, стоит задать простой вопрос тем, кто принимает подобные решения: какой сигнал мы посылаем — молодым мужчинам в стране, международным партнёрам, собственному медиапространству?

Потому что человек с шестью активными уголовными расследованиями, прилетевший «по бизнесу» — это не культурный обмен. Это репутационная ловушка, из которой не выходят с теми же показателями, с которыми в неё входят.

Будем надеяться, что мы не встретим Тейта, выходящим из бизнес-лаунджа бакинского аэропорта.

