За кулисами «Отца 9 детей»: нищета, TikTok-трансляции и гибель ребенка

Буквально несколько дней назад произошло событие, которое потрясло всю страну: шестеро детей из одной семьи отравились угарным газом.

История, начавшаяся как несчастный случай, с каждым днем обрастает шокирующими подробностями, вызывая серьезные вопросы у общественности.

Чтобы понять, как развивались события, давайте рассмотрим хронологию произошедшего.

2 апреля в СМИ появилась информация о том, что в городе Сумгайыт пять детей из одной семьи отравились угарным газом. Сообщалось, что инцидент произошел в ночные часы, а пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Однако позже в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Сумгайытском медицинском центре уточнили, что число пострадавших составило не пять, а шесть человек; всем детям была оказана необходимая медицинская помощь.

Вскоре в сети распространились кадры с соседкой, ставшей свидетелем случившегося и участвовавшей в спасении детей. Она рассказала, что обнаружила всех шестерых детей в ванной комнате, где они лежали без сознания друг на друге. Вместе с другими соседями женщина оказала им первую помощь до прибытия медиков.

Пока дети находились в больнице, их отец записывал видео прямо из медицинского учреждения. На кадрах он показывал лежащих без сознания детей и обращался к зрителям с просьбой молиться за их здоровье, подчеркивая, что шестеро его детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии: «Друзья, молитесь! Мои дети отравились угарным газом. Шестеро моих детей отравились, их привезли сюда как мертвецов. Дай Бог здоровья врачам. Двое детей в палате этажом выше. Молитесь».

Позже стало известно, что четверо детей, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, были выписаны на амбулаторное лечение. Еще двое оставались в больнице, их состояние характеризовалось как стабильное. Эта новость вызвала небольшое облегчение - многие надеялись на скорое выздоровление детей.

Однако на этом история не закончилась. Уже 3 апреля появилась новая информация: дети были повторно госпитализированы из-за ухудшения состояния.

Отец детей, 39-летний Камиль Джабраилов, воспитывающий девятерых детей, рассказал, что узнал о случившемся в искаженном виде. По его словам, сосед сообщил ему, что шестеро детей погибли. В состоянии шока он поспешил домой и попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его мотоцикл был полностью поврежден. Позже, по его словам, состояние детей дома ухудшилось - они не могли есть, и их снова пришлось доставить в больницу.

Он также отметил, что семья живет на пособие - по 140 манатов на каждого ребенка: «Эти средства в основном уходят на выплату кредита за жилье, а другой социальной помощи семья не получает из-за наличия земельных паев».

Вскоре появилась трагическая новость: один из шестерых детей скончался. В интервью отец объяснил, что забрал детей домой, так как их состояние, по его мнению, улучшилось, а мать не могла оставаться в больнице - дома оставались трое других детей без присмотра. Однако дома состояние детей резко ухудшилось: они начали падать, и с помощью соседей и скорой помощи их вновь доставили в больницу.

Ситуация вызвала еще больший резонанс после того, как в сети появились кадры с похорон ребенка. Отец вел прямую трансляцию в TikTok, показывая процесс захоронения. Видео снимал один из старших детей. В ходе трансляции выяснилось, что в семье изначально было не девять, а двенадцать детей. Отец лично показал места захоронения троих детей, скончавшихся ранее. На фоне происходящего за кадром звучал голос несовершеннолетнего ребенка: он призывал зрителей не присылать деньги, а только молиться, отвечал на вопросы пользователей, а также комментировал, кто и какие суммы им переводит. При этом сам Кямиль Джабраилов интересовался количеством зрителей в прямом эфире, на что детский голос ответил, что трансляцию смотрят семь тысяч человек.

Дополнительные подробности по поводу смерти ребенка озвучила соседка, ранее помогавшая детям.

По ее словам, у одной из девочек был ушиб на лбу - как будто она ударилась головой. Мать ребенка не смогла подтвердить, падал ли ребенок. Женщина отметила, что лоб девочки был посиневшим, а сама она - крайне слабой. Позже у ребенка вновь поднялась температура, после чего ее госпитализировали. По мнению соседки, именно травма головы могла стать причиной ухудшения состояния и последующей смерти.

Происходящее вызвало крайне резкую реакцию в обществе. Пользователи социальных сетей выражали глубокое недоумение поведением родителей, и в особенности действиями отца семейства. Многие задавались вопросом, как и почему сразу шестеро детей оказались в ночное время в ванной комнате, и призывали профильные социальные службы к немедленному вмешательству. Особое возмущение граждан вызвали видеозаписи с похорон и неуместная активность отца в соцсетях в столь трагический для семьи момент.

Кроме того, выяснилось, что задолго до инцидента Кямиль Джабраилов активно вел блог под названием «Отец 9 детей», где регулярно публиковал видео о своей семье. На этих кадрах пользователи обратили внимание на тяжелые бытовые условия, в которых росли дети. Также отмечалось, что отец нередко использовал детей для съемок роликов, в том числе заставляя их танцевать на камеру ради контента.

Чтобы уточнить текущее состояние пострадавших, мы направили запрос в Сумгайытский медицинский центр и Республиканский педиатрический центр.

Согласно полученной нами информации, в детской больнице Сумгайытского медицинского центра продолжается лечение четырех мальчиков. Состояние двоих из них, у которых диагностирован неуточненный вирусный менингоэнцефалит, оценивается как тяжелое. Еще двое с диагнозом вирусной инфекции находятся в стабильном состоянии.

«Девочка, переведенная в Детскую клиническую больницу имени А.Ф.Караева при Республиканском педиатрическом центре, также проходит лечение с диагнозом менингоэнцефалит. На данный момент ее состояние оценивается как стабильно тяжелое», - отмечалось в сообщении.

Послесловие…

Трагедия в Сумгайыте переросла из несчастного случая в шокирующую социальную драму, обнажившую пугающие детали быта и воспитания в многодетной семье. Смерть ребенка, прямые эфиры с похорон и неясные обстоятельства ночного инцидента в ванной комнате оставили у общества тяжелые вопросы к ответственности родителей. Мы, в свою очередь, продолжим держать общественность в курсе дальнейшей судьбы детей и будем информировать о состоянии их здоровья по мере поступления новых данных.