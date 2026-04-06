 За кулисами «Отца 9 детей»: нищета, TikTok-трансляции и гибель ребенка
За кулисами «Отца 9 детей»: нищета, TikTok-трансляции и гибель ребенка

Фаига Мамедова14:12 - Сегодня
Буквально несколько дней назад произошло событие, которое потрясло всю страну: шестеро детей из одной семьи отравились угарным газом.

История, начавшаяся как несчастный случай, с каждым днем обрастает шокирующими подробностями, вызывая серьезные вопросы у общественности.

Чтобы понять, как развивались события, давайте рассмотрим хронологию произошедшего.

2 апреля в СМИ появилась информация о том, что в городе Сумгайыт пять детей из одной семьи отравились угарным газом. Сообщалось, что инцидент произошел в ночные часы, а пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Однако позже в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Сумгайытском медицинском центре уточнили, что число пострадавших составило не пять, а шесть человек; всем детям была оказана необходимая медицинская помощь.

Вскоре в сети распространились кадры с соседкой, ставшей свидетелем случившегося и участвовавшей в спасении детей. Она рассказала, что обнаружила всех шестерых детей в ванной комнате, где они лежали без сознания друг на друге. Вместе с другими соседями женщина оказала им первую помощь до прибытия медиков.

Пока дети находились в больнице, их отец записывал видео прямо из медицинского учреждения. На кадрах он показывал лежащих без сознания детей и обращался к зрителям с просьбой молиться за их здоровье, подчеркивая, что шестеро его детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии: «Друзья, молитесь! Мои дети отравились угарным газом. Шестеро моих детей отравились, их привезли сюда как мертвецов. Дай Бог здоровья врачам. Двое детей в палате этажом выше. Молитесь».

Позже стало известно, что четверо детей, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, были выписаны на амбулаторное лечение. Еще двое оставались в больнице, их состояние характеризовалось как стабильное. Эта новость вызвала небольшое облегчение - многие надеялись на скорое выздоровление детей.

Однако на этом история не закончилась. Уже 3 апреля появилась новая информация: дети были повторно госпитализированы из-за ухудшения состояния.

Отец детей, 39-летний Камиль Джабраилов, воспитывающий девятерых детей, рассказал, что узнал о случившемся в искаженном виде. По его словам, сосед сообщил ему, что шестеро детей погибли. В состоянии шока он поспешил домой и попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его мотоцикл был полностью поврежден. Позже, по его словам, состояние детей дома ухудшилось - они не могли есть, и их снова пришлось доставить в больницу.

Он также отметил, что семья живет на пособие - по 140 манатов на каждого ребенка: «Эти средства в основном уходят на выплату кредита за жилье, а другой социальной помощи семья не получает из-за наличия земельных паев».

Вскоре появилась трагическая новость: один из шестерых детей скончался. В интервью отец объяснил, что забрал детей домой, так как их состояние, по его мнению, улучшилось, а мать не могла оставаться в больнице - дома оставались трое других детей без присмотра. Однако дома состояние детей резко ухудшилось: они начали падать, и с помощью соседей и скорой помощи их вновь доставили в больницу.

Ситуация вызвала еще больший резонанс после того, как в сети появились кадры с похорон ребенка. Отец вел прямую трансляцию в TikTok, показывая процесс захоронения. Видео снимал один из старших детей. В ходе трансляции выяснилось, что в семье изначально было не девять, а двенадцать детей. Отец лично показал места захоронения троих детей, скончавшихся ранее. На фоне происходящего за кадром звучал голос несовершеннолетнего ребенка: он призывал зрителей не присылать деньги, а только молиться, отвечал на вопросы пользователей, а также комментировал, кто и какие суммы им переводит. При этом сам Кямиль Джабраилов интересовался количеством зрителей в прямом эфире, на что детский голос ответил, что трансляцию смотрят семь тысяч человек.

Дополнительные подробности по поводу смерти ребенка озвучила соседка, ранее помогавшая детям.

По ее словам, у одной из девочек был ушиб на лбу - как будто она ударилась головой. Мать ребенка не смогла подтвердить, падал ли ребенок. Женщина отметила, что лоб девочки был посиневшим, а сама она - крайне слабой. Позже у ребенка вновь поднялась температура, после чего ее госпитализировали. По мнению соседки, именно травма головы могла стать причиной ухудшения состояния и последующей смерти.

Происходящее вызвало крайне резкую реакцию в обществе. Пользователи социальных сетей выражали глубокое недоумение поведением родителей, и в особенности действиями отца семейства. Многие задавались вопросом, как и почему сразу шестеро детей оказались в ночное время в ванной комнате, и призывали профильные социальные службы к немедленному вмешательству. Особое возмущение граждан вызвали видеозаписи с похорон и неуместная активность отца в соцсетях в столь трагический для семьи момент.

Кроме того, выяснилось, что задолго до инцидента Кямиль Джабраилов активно вел блог под названием «Отец 9 детей», где регулярно публиковал видео о своей семье. На этих кадрах пользователи обратили внимание на тяжелые бытовые условия, в которых росли дети. Также отмечалось, что отец нередко использовал детей для съемок роликов, в том числе заставляя их танцевать на камеру ради контента.

Чтобы уточнить текущее состояние пострадавших, мы направили запрос в Сумгайытский медицинский центр и Республиканский педиатрический центр.

Согласно полученной нами информации, в детской больнице Сумгайытского медицинского центра продолжается лечение четырех мальчиков. Состояние двоих из них, у которых диагностирован неуточненный вирусный менингоэнцефалит, оценивается как тяжелое. Еще двое с диагнозом вирусной инфекции находятся в стабильном состоянии.

«Девочка, переведенная в Детскую клиническую больницу имени А.Ф.Караева при Республиканском педиатрическом центре, также проходит лечение с диагнозом менингоэнцефалит. На данный момент ее состояние оценивается как стабильно тяжелое», - отмечалось в сообщении.

Послесловие…

Трагедия в Сумгайыте переросла из несчастного случая в шокирующую социальную драму, обнажившую пугающие детали быта и воспитания в многодетной семье. Смерть ребенка, прямые эфиры с похорон и неясные обстоятельства ночного инцидента в ванной комнате оставили у общества тяжелые вопросы к ответственности родителей. Мы, в свою очередь, продолжим держать общественность в курсе дальнейшей судьбы детей и будем информировать о состоянии их здоровья по мере поступления новых данных.

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для ...

Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской ...

Общество

AZAL и Air Serbia заключили соглашение о код-шеринге

Мнение

Идеология ненависти и уроки истории: сможет ли Армения разорвать цепь реваншизма? ...

Общество

Что будет с детьми после трагедии в Сумгайыте? - Официальный ответ

AZAL и Air Serbia заключили соглашение о код-шеринге

Сколько человек были эвакуированы из зон подтопления в Баку и регионах? - ФОТО - ВИДЕО

Европейско-Азербайджанский центр выступил с призывом к международному сообществу

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Оператор Bakıkart обратился к пассажирам, оплачивающим проезд банковской картой

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

Вандализм в сердце Баку: почему инцидент с киноцентром «Низами» важнее, чем кажется

Установлены лица, разрисовавшие фасад Киноцентра «Низами» - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде - ФОТО

Сегодня, 16:18

КСИР сообщил о поражении американского вертолётоносца в Персидском заливе

Сегодня, 16:15

Что будет с детьми после трагедии в Сумгайыте? - Официальный ответ

Сегодня, 16:12

AZAL и Air Serbia заключили соглашение о код-шеринге

Сегодня, 16:08

Глава OpenAI: ИИ излечит болезни, но также может создать опасные патогены

Сегодня, 16:00

Сколько человек были эвакуированы из зон подтопления в Баку и регионах? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:53

Французский Центробанк продал все золото, хранившееся в резервах США

Сегодня, 15:50

В Иране сообщили об атаке США и Израиля на нефтехимический завод

Сегодня, 15:47

Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ

Сегодня, 15:45

Идеология ненависти и уроки истории: сможет ли Армения разорвать цепь реваншизма? Послесловие к смерти Зория Балаяна

Сегодня, 15:42

В Азербайджане за I квартал потребителям вернули почти 69 млн манатов налогов и пошлин

Сегодня, 15:40

В Украине заявили о поражении российского фрегата в Новороссийске

Сегодня, 15:18

КСИР поразил очередной контейнеровоз Израиля?

Сегодня, 15:13

Европейско-Азербайджанский центр выступил с призывом к международному сообществу

Сегодня, 14:58

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:43

Президент Ильхам Алиев: Грузино-азербайджанские отношения будут и впредь уверенно развиваться

Сегодня, 14:40

Президент: Наши исторические связи с Грузией – прочный фундамент для межгосударственных отношений

Сегодня, 14:39

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что мой визит придаст новый импульс отношениям между двумя братскими странами

Сегодня, 14:38

Премьер-министр: Сегодня между Грузией и Азербайджаном есть стратегическое партнерство

Сегодня, 14:37

Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:27
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40