Что будет с детьми после трагедии в Сумгайыте? - Официальный ответ

В Сумгайыте часть детей, отравившихся угарным газом, будет размещена в государственных учреждениях.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в исполнительной власти Сумгайыта.

В ведомстве отметили, что ситуация взята под контроль и изучена совместно с профильными структурами. По итогам проверки установлено, что в семье воспитываются восемь несовершеннолетних: четверо уже обучаются в государственных детских учреждениях, еще двое в ближайшее время будут туда направлены.

«Оставшиеся двое детей находятся под опекой родителей и в связи с текущей ситуацией проживают у тети», - говорится в информации.

Также с участием представителей соответствующих органов был проведен осмотр жилищно-бытовых условий семьи.

«Сумгайытская городская исполнительная власть будет держать семью под наблюдением, необходимые меры будут продолжены», - подчеркнули в структуре.

Напомним, 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом. 3 апреля один из детей скончался. Всего в семье было девять детей.

