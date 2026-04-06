Что будет с детьми после трагедии в Сумгайыте? - Официальный ответ
В Сумгайыте часть детей, отравившихся угарным газом, будет размещена в государственных учреждениях.
Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в исполнительной власти Сумгайыта.
В ведомстве отметили, что ситуация взята под контроль и изучена совместно с профильными структурами. По итогам проверки установлено, что в семье воспитываются восемь несовершеннолетних: четверо уже обучаются в государственных детских учреждениях, еще двое в ближайшее время будут туда направлены.
«Оставшиеся двое детей находятся под опекой родителей и в связи с текущей ситуацией проживают у тети», - говорится в информации.
Также с участием представителей соответствующих органов был проведен осмотр жилищно-бытовых условий семьи.
«Сумгайытская городская исполнительная власть будет держать семью под наблюдением, необходимые меры будут продолжены», - подчеркнули в структуре.
Напомним, 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом. 3 апреля один из детей скончался. Всего в семье было девять детей.
