В Азербайджане вынесен приговор обвиняемому в финансировании терроризма

First News Media19:15 - Сегодня
Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в отношении Намига Набиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой был зачитан приговор.

Решением суда Намиг Набиев приговорён к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что задержанный СГБ Намиг Набиев обвиняется по статьям 167-3.1 (хранение религиозных экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, в связи с продолжающимся вооружённым конфликтом в Сирийской Арабской Республике Намиг Набиев с 2022 года в разное время перевёл на банковские счета, открытые на имена третьих лиц, денежные средства на общую сумму 28 479 долларов США. Сообщается, что эти средства были направлены террористической организации «Исламское государство Ирака и Шама» (ИГИЛ) и использованы для приобретения оружия и других средств, используемых в террористической деятельности.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

