Стартовали международные учения Anatolian Phoenix-2026 - ФОТО

В городе Конья Турецкой Республики стартовали международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2026, в которых принимают участие военнослужащие различных стран.

Как сообщили в Министерстве обороны, целью учений является повышение уровня взаимодействия и оперативной совместимости поисково-спасательных сил различных стран, совершенствование механизмов управления, повышение уровня профессиональной подготовки личного состава, отработка поиска и спасения членов экипажей в аварийных ситуациях, эффективное проведение спасательных операций на воде и на суше, а также в условиях сложного рельефа, обеспечение безопасной эвакуации пилотов, оказание воздушной поддержки и совершенствование навыков авианаводчиков.

Отметим, что в международных учениях, которые продлятся до 17 апреля, нашу страну представляют пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, авианаводчики, технический персонал и авиационные средства.