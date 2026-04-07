В Товузе задержаны подозреваемые в похищении человека

Информация о насильственном похищении 19-летней жительницы района с целью вступления в брак поступила 3 апреля в Товузский районный отдел полиции.

По сообщению региональной группы пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, местонахождение девушки было установлено, и она была передана семье.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны и переданы следствию жители района: 32-летний Немат Мамедов, его 34-летний брат Исмет Мамедов, их односельчане - 38-летний Эльмар Абдыев и 42-летняя В.Тагиева.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» Уголовного кодекса АР, задержанные привлечены к уголовной ответственности. Следственные действия продолжаются.