Трамп: Прошлой ночью мы «скинули на Иран 250 млн долларов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и Тегеран стремится к сделке.

«Они проводят переговоры с нами, чтобы заключить сделку», — сказал он в эфире телеканала Fox News. «Они очень хотят заключить сделку», — добавил американский лидер.

Он также заявил, что США в ходе последней волны ударов по Ирану задействовали боеприпасов на общую сумму $250 млн: «Прошлой ночью мы скинули на них бомб общей стоимостью $250 млн».