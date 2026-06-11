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Свидетелей по делу Кямрана Асадова доставят в суд в принудительном порядке

First News Media18:32 - Сегодня
Свидетелей по делу Кямрана Асадова доставят в суд в принудительном порядке

В Гянджинском городском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении эксперта в сфере образования Кямрана Асадова и учителя истории Гюндуза Аббасова, обвиняемых в использовании незаконных технических средств во время последних вступительных экзаменов.

Как сообщает Qafqazinfo, процесс под председательством судьи Эльчина Мамедова продолжился допросом свидетелей.

Однако часть вызванных свидетелей на заседание не явилась. Отмечается, что большинство из них являются педагогами средних и высших учебных заведений.

Представитель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), участвующий в процессе в качестве стороны потерпевшего, обратился к суду с ходатайством о повторном вызове отсутствующих свидетелей либо об их принудительной доставке. Суд удовлетворил ходатайство и вынес соответствующее решение.

Затем был допрошен один из свидетелей — представитель Гянджинского миграционного управления Вюсал Зейналов. Он сообщил, что познакомился с Гюндузом Аббасовым в период подготовки своего ребенка к поступлению в вуз. При этом, по его словам, у сына не было обнаружено никаких устройств или иных технических средств.

Прокурор напомнил свидетелю, что Гюндуз Аббасов на стадии предварительного следствия признал факт получения от него 8 тысяч манатов.

Однако Зейналов отверг эти утверждения и заявил, что не передавал деньги за успешную сдачу выпускного экзамена своим ребенком.

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