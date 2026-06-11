В Азербайджане предупредили о новой киберугрозе через поддельные CAPTCHA

Национальное агентство по кибербезопасности предупредило о новой схеме распространения вредоносного программного обеспечения через поддельные страницы CAPTCHA.

По данным агентства, злоумышленники получают доступ к легитимным веб-ресурсам и размещают на них фальшивые формы проверки. Пользователям предлагается выполнить сочетания клавиш Windows + R, Ctrl + V и Enter под предлогом подтверждения, что они не являются роботами. Выполнение этих действий приводит к запуску вредоносного кода, установке вредоносных программ и возможной краже персональных данных.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие системы CAPTCHA никогда не требуют открытия окна «Выполнить», запуска команд или вставки какого-либо текста в операционную систему.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при столкновении с подобными запросами, своевременно обновлять операционную систему и антивирусное программное обеспечение, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Агентство призвало пользователей сохранять бдительность в вопросах кибербезопасности и незамедлительно сообщать о любых подозрительных инцидентах в соответствующие органы.