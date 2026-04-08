Президентские стипендиатки — сёстры Садыговы показали великолепные результаты

Студентки IV курса юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), президентские стипендиатки сестры Хамида и Назрин Садыговы, поступили на магистерские программы университетов Оксфорда и Кембриджа в Великобритании.

Об этом сообщили в БГУ.

Отмечается, что Назрин Садыгова, набравшая 660,9 балла при поступлении на юридический факультет БГУ в 2022/2023 учебном году, планирует продолжить обучение в Оксфордском университете. Хамида Садыгова, поступившая с результатом 660,2 балла, намерена учиться в Кембриджском университете.

Обе студентки были удостоены президентской стипендии согласно распоряжению президента Ильхама Алиева и сохраняют этот статус по настоящее время.