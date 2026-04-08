Важные рекомендации МЧС о поведении в период ветреной и нестабильной погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики обратилось к населению в связи с ожидаемой на территории страны ветреной и нестабильной погодой.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до 10 апреля в отдельных районах прогнозируются порывистый ветер, осадки и грозы.

Учитывая вышеуказанное, МЧС вновь напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности. Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от лёгких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи, у опор и проводов, а также под высокими деревьями.

Кроме того, принимая во внимание, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пользователям маломерных судов также необходимо учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещён.

В целях защиты от опасностей, связанных с молнией, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным, таксофоном и т.д.), на открытой местности не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а по возможности выбирать более низкие участки местности. Находясь в автомобиле, следует остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

«Помните, что пренебрежение правилами — это угроза жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», — говорится в обращении МЧС.