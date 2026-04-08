Деятельность популярного ресторана в Ширване прекращена после отравления 6 человек - ОБНОВЛЕНО

В Агентстве пищевой безопасности сообщили, что на основании обращения, поступившего в колл-центр «1003», начато расследование факта отравления шести человек в городе Ширван.

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что инцидент произошел в ресторане «Pizza Time», расположенном по улице М. Э. Расулзаде. Специалисты Агентства отобрали образцы продукции и направили их на экспертизу. Деятельность объекта приостановлена.

Расследование продолжается.

11:00

В Ширване отравились пять членов одной семьи.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, пять членов одной семьи были госпитализированы в инфекционное отделение Ширванской городской больницы с пищевым отравлением.

Сообщается, что причиной отравления стала пицца, заказанная на дом из ресторана.

По данному факту проводится расследование.