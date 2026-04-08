Опубликованы кадры аварии на Аэропортовском шоссе - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям и опубликовал кадры аварии, произошедшей на днях на Аэропортовском шоссе.

В обращении отмечается, что превышение скорости, опасные манёвры, несоблюдение безопасной дистанции и создание аварийных ситуаций с целью опередить других участников движения представляют реальную угрозу как для жизни и здоровья самого водителя, так и для окружающих.

Подчеркивается, что подобное поведение является грубым нарушением правил дорожного движения и влечёт административную ответственность, а при тяжёлых последствиях — и уголовную.

«Авария, произошедшая несколько дней назад на Аэропортовском шоссе в Хазарском районе столицы, — ситуация, знакомая многим водителям. Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, рекомендуем внимательно ознакомиться с моментом аварии, зафиксированным камерами наблюдения, и сделать соответствующие выводы», — отмечается в обращении Центра интеллектуального управления транспортом.