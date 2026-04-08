В Каспийском море зафиксировано еще два афтершока - ОБНОВЛЕНО

В Каспийском море зафиксировано еще два афтершока.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА, магнитуда одного из толчков составила 3,2, другого - 3,0.

Очаги землетрясений залегали на глубине 20 и 21 километр соответственно.

13:35

В Каспийском море произошло землетрясение, толчки ощущались в южном регионе Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, подземные толчки наиболее отчетливо ощущались в Лянкярани и Астаре.

Согласно заявлению генерального директора Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбана Етирмишли, очаг землетрясения залегал на глубине 70 км. Предполагается, что сила подземного толчка составила 4–5 баллов.

В южной зоне страны, в частности в Джалилабаде, Астаре, Лянкярани и Лерике, землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.