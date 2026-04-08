В Баку работник дома обворовал работодателя на 30 тысяч манатов

Задержан человек, совершивший кражу на 30 тысяч манатов из дома, в котором работал.

Как сообщили в МВД, на территории Хазарского района зафиксирован факт кражи. Неизвестное лицо в разное время похитило из одного из частных домов золотые украшения, предметы быта и одежду на общую сумму 30 тысяч манатов. Потерпевший обратился с соответствующим заявлением в полицию, передает 1news.az.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции (РУП), был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного деяния - 29-летний Н.Ибрагимзаде, который работал в указанном доме.

По факту проводится расследование.