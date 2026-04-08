Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 9 апреля.

В Баку и на территории Абшеронского полуострова ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако к ночи вероятность дождя в некоторых районах сохраняется. Северо-восточный ветер днём сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью +8…+10°C, днём +14…+17°C. Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60–70%.

В северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах дождь может кратковременно усилиться, возможны грозы, град, а в некоторых горных районах — снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами возможен кратковременный туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +6…+11°C, днём +14…+18°C; в горах — ночью +3…+8°C, днём +8…+13°C.