Вэнс: США пошли на перемирие после того, как Иран согласился открыть Ормузский пролив

Соединенные Штаты согласились на перемирие в конфликте с Ираном после того, как Тегеран выразил готовность открыть Ормузский пролив для судоходства.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президент [США Дональд Трамп] фактически выдвинул иранцам ультиматум. Он сказал: «Откройте пролив. Прекратите держать мировую экономику в заложниках, и мы договоримся о перемирии». И именно к такому соглашению мы пришли ночью. Иранцы согласились открыть пролив», - сказал Вэнс.

Он назвал действующее перемирие между США и Ираном пока еще хрупким.

«Некоторые люди отреагировали [на новость о прекращении огня] положительно и сказали правильные вещи, а другие, используя социальные сети, по сути, лгут о наших военных достижениях. Они лгут о характере соглашения. Они лгут о характере перемирия. И вот почему я говорю, что это хрупкое перемирие: есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами, чтобы найти выгодное соглашение. А есть и те, кто лжет даже о хрупком перемирии, которое мы уже заключили», - сказал он.

Источник: ТАСС