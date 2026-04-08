Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с перемирием между Ираном и США
8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Глава Азербайджанского государства поздравил с объявленным перемирием между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки.
Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Азербайджана за поздравления и оказанную нашей страной гуманитарную помощь Ирану.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.
