Жителей Земли ждет весенний звездопад

С 16 по 25 апреля жители Земли смогут наблюдать метеорный поток Лириды.

Это явление, широко известное в народе как «звездопад», возникает, когда частицы пыли, оставленные кометой, на высокой скорости входят в атмосферу Земли и сгорают.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), пик активности Лирид придется на ночь с 21 на 22 апреля. В это время можно будет наблюдать в среднем от 10 до 20 метеоров в час, а в отдельных случаях этот показатель может быть выше. Метеоры входят в атмосферу Земли на огромной скорости — около 49 км/с, благодаря чему оставляют яркие кратковременные следы, передает 1news.az.

«Источником потока Лириды является комета C/1861 G1 (Тэтчер). Она была открыта в 1861 году американским астрономом А.Э. Тэтчером и имеет очень длинный период обращения вокруг Солнца — около 415 лет. При приближении к Солнцу комета оставляет за собой шлейф из пыли и мелких космических частиц. Когда Земля ежегодно проходит через этот след, частицы сгорают в атмосфере, создавая эффект метеорного дождя. Сама комета — редкий гость: в следующий раз ее можно будет увидеть лишь в 2276 году.

В 2026 году это явление можно будет наблюдать в Баку и регионах страны. Поскольку Баку географически расположен в Северном полушарии, условия для наблюдения Лирид здесь весьма благоприятные. Лучшим временем для обзора считается интервал после полуночи, особенно с 00:00 до 05:00. В эти часы созвездие Лиры, где находится радиант потока, поднимается высоко над горизонтом. Чтобы увидеть метеоры, не обязательно смотреть в одну точку — эффективнее охватывать взглядом широкий участок неба. Поскольку городские огни мешают обзору, рекомендуется выбирать более темные локации на Абшеронском полуострове.

В 2026 году условия для наблюдений будут особенно удачными: фаза Луны и низкий уровень ее освещенности позволят увидеть метеоры максимально четко», — говорится в информации.

