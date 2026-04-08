Axios: Ключевую роль в переговорах о перемирии сыграл Моджтаба Хаменеи

First News Media16:22 - Сегодня
Пока Дональд Трамп угрожал Ирану уничтожением «целой цивилизации», за кулисами разворачивался напряженный дипломатический процесс, о результатах которого не были осведомлены даже источники, близкие к президенту США.

В этих переговорах впервые активно участвовал новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сообщает Axios. По данным собеседников издания, из соображений безопасности Хаменеи общался с помощью записок, передаваемых через курьеров, но именно его одобрение стало решающим для достижения соглашения. Тем временем чиновники Пентагона и американские силы на Ближнем Востоке до последнего момента готовились к масштабной бомбардировке иранской инфраструктуры. Приказ об отмене операции был получен всего за пару часов до истечения срока ультиматума Трампа. Axios раскрывает детали переговоров о перемирии.

В понедельник, 6 апреля, пока Трамп выступал перед публикой на пасхальном мероприятии в Белом доме, его спецпосланник Стив Уиткофф, находясь в крайне раздраженном состоянии, вел телефонные переговоры. Источник Axios утверждает, что в разговоре с посредниками Уиткофф назвал полученное от Ирана предложение из 10 пунктов «катастрофой» и «бедствием».

После этого последовала серия доработок: пакистанские посредники передавали новые варианты от Уиткоффа главе МИД Ирана Аббасу Арагчи, а министры иностранных дел Египта и Турции пытались сгладить разногласия. К вечеру обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня получило одобрение со стороны США. Окончательное решение оставалось за новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Собеседники Axios отмечают, что он «активно участвовал в процессе», хотя его участие сопровождалось строжайшими мерами секретности, а свои указания он передавал преимущественно через записки с курьерами.

Утром во вторник, как пишет Axios, наметился прогресс, но это не остановило Трампа от новых угроз. Он пообещал гибель «целой цивилизации», которая, по его словам, должна была наступить в ночь на среду, 8 апреля. В это время вице-президент США Джей Ди Вэнс, находившийся с визитом в Венгрии для поддержки премьера Виктора Орбана перед выборами, также вел телефонные переговоры, в основном с Пакистаном — ключевым посредником между Вашингтоном и Тегераном.

К полудню 7 апреля по времени Восточного побережья (19:00 по Москве) стороны пришли к «общему пониманию». Спустя три часа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф публично призвал президента США отложить дедлайн на две недели, а руководство Ирана — открыть Ормузский пролив. Трамп начал получать звонки и сообщения от союзников-«ястребов», которые убеждали его отклонить предложение. Как отмечает Axios, в тот момент царил такой хаос, что многие из тех, кто общался с Трампом за час-два до этого, были уверены, что президент откажется от сделки. Однако в итоге он ее принял.

Незадолго до объявления о перемирии Трамп провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, чтобы заручиться его обязательством соблюдать договоренность о прекращении огня. Затем президент США связался с пакистанским фельдмаршалом Асом Муниром для окончательного заключения сделки. Американские войска получили приказ об отступлении через 15 минут после публикации поста Трампа в социальной сети Truth Social.

Два источника Axios называют благословение Хаменеи на сделку «прорывом». По их словам, все ключевые решения в течение этих двух дней принимались через верховного лидера Ирана. «Без его зеленого света сделки бы не было», — заявил региональный источник издания. При этом собеседники Axios не уточняют, в каком состоянии находится Хаменеи и где он пребывает. Накануне The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок сообщала, что новый верховный лидер проходит лечение в Куме, находясь в тяжелом состоянии, и «не способен участвовать в принятии каких-либо решений».

Теперь США и Иран готовятся к официальным переговорам, которые, по предварительным данным, начнутся 10 апреля. Американскую делегацию, как сообщает Axios, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Выступая в Будапеште 8 апреля, он назвал перемирие «хрупким». По его словам, внутри Ирана отношение к предложению о перемирии было неоднозначным: министр иностранных дел отнесся к нему позитивно, тогда как другие «лгали» о военных результатах США и параметрах плана. «Есть люди, которые действительно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами над хорошей сделкой, а есть те, кто лжет даже о том хрупком перемирии, которого мы уже достигли», — заявил Вэнс.

Между позициями США и Ирана сохраняются серьезные разногласия, что оставляет реальную возможность возобновления конфликта, подчеркивает Axios.

Источник: Meduza

