Прокурор потребовал приговорить Шахина Шихлинского и его сына к 9 годам лишения свободы

В Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского и его сына Мутвалы Шихлинского, обвиняемых в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает APA, в ходе процесса прокурор потребовал назначить Шахину Шихлинскому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, а его сыну Мутвалы Шихлинскому — 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Отметим, Ш. Шихлинский 5 марта был приговорён к 22 годам лишения свободы по статьям об умышленном убийстве и покушении на заказное убийство.

Напомним, в отношении Шахина Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), а также по статье о покушении на заказное убийство.

В июне 2025 года российские правоохранительные органы провели операцию против азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции было применено насилие, в результате чего два уроженца Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались от полученных травм. Другие братья Сафаровы и еще несколько наших соотечественников по решению суда были арестованы. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений в 2001, 2010 и 2011 годах. Позднее в Екатеринбурге были задержаны руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Шахину Шихлинскому были предъявлены обвинения в покушении на заказное убийство и применении насилия в отношении представителя власти.

По данному уголовному делу 16 июля Мутвалы Шихлинский был задержан, и в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Шахин Шихлинский был объявлен в розыск. 2 августа Шихлинский был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург.

