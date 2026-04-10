Дипломат на связи: Шахин Абдуллаев о новом уровне сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

Развитие партнерства между Азербайджаном и Иорданией остается одним из приоритетных направлений внешней политики двух стран.

Сегодня Баку и Амман выводят двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень, переходя от достигнутых договоренностей к их практической реализации. Расширение взаимодействия, реализация совместных проектов и усиление деловых связей формируют новую повестку партнерства. О механизмах ее реализации и приоритетных целях на ближайшие годы в интервью 1news.az рассказал посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев.

- Иордания стала одной из стран, пострадавших в ходе конфликта между Израилем/США и Ираном. Как оценивается текущая ситуация с безопасностью в стране?

- Военные операции привели к быстрому и коренному изменению среды безопасности в ближневосточном регионе за короткий период времени, что сопровождалось нарушением и без того хрупкого баланса, существующего в регионе.

В результате произошедшей эскалации военно-политическая напряженность значительно возросла, а риски безопасности охватили широкую географию и приобрели многогранный характер. Иордания также вошла в зону прямого воздействия возникшего противостояния. Согласно официальным данным, с 28 февраля на Иорданию была совершена 281 атака, 495 баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов были обезврежены Вооруженными силами Королевства. В целом, в результате этих атак 29 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

- Сколько граждан Азербайджана проживает в Иордании в настоящее время, и какие меры принимались посольством для обеспечения их безопасности в период горячей фазы конфликта?

- По имеющейся в посольстве информации, в настоящее время в Иордании проживает 118 граждан Азербайджанской Республики. Значительная их часть — это наши соотечественники, проживающие на территории Королевства на постоянной основе. Посольство поддерживает контакт со всеми нашими гражданами, находящимися в Королевстве.

С первого дня начала военной эскалации, в соответствии с инструкциями и поручениями МИД АР, посольство продолжало деятельность в усиленном режиме, принимались меры по оказанию соответствующей поддержки нашим гражданам. В посольстве была создана горячая линия, получена информация о местонахождении и условиях проживания наших соотечественников. Также гражданам были направлены уведомления официальных структур Иордании о необходимости соблюдения инструкций по безопасности, призывов правоохранительных органов не приближаться к неопознанным предметам и обломкам ракет, а при обнаружении таковых — немедленно сообщать в службы безопасности, а также опираться только на официальные источники и воздерживаться от распространения дезинформации. С начала конфликта в наше посольство не поступало никаких обращений от граждан Азербайджана по поводу эвакуации.

- В январе текущего года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена Исполнительная программа сотрудничества между правительствами Азербайджана и Иордании в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и медиа на 2025-2027 годы. Эта программа была подписана 27 ноября прошлого года в Баку по итогам IV заседания двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Каковы основные этапы реализации этого документа?

- Исполнительная программа между Азербайджаном и Иорданией на 2025-2027 годы — это документ, определяющий переход двусторонних отношений на качественно новый уровень и предусматривающий конкретные шаги в этом направлении. По своей сути, программа систематизирует основы сотрудничества и ориентирует его на конкретные, измеримые результаты. Охватывая широкий спектр сфер, таких как наука и образование, культура и искусство, молодежная политика, спорт, археология, здравоохранение и медиа, документ предполагает углубление связей не только в политической и экономической плоскостях, но и в гуманитарной и общественной сферах.

Что касается механизмов реализации, то программа построена на основе поэтапного подхода. Предусматривается подготовка конкретных планов действий на каждый год, усиление координации между соответствующими ведомствами и создание совместных рабочих групп. Это служит реализации договоренностей в практической плоскости, не позволяя им оставаться лишь на бумаге. В то же время в рамках программы предусмотрены механизмы регулярного мониторинга и оценки, что обеспечивает устойчивость достигнутых результатов.

Дополнительно хотел бы отметить, что упомянутая программа закладывает основу долгосрочной дорожной карты между сторонами и создает условия для формирования глубокого партнерства в различных сферах. В частности, развитие человеческого капитала, академические обмены и расширение межкультурного диалога выступают в качестве важных компонентов, укрепляющих устойчивый фундамент будущего сотрудничества.

- По итогам IV заседания межправкомиссии был также подписан пакет соглашений в торгово-экономической, таможенной, туристической и других сферах. Каковы основные приоритеты и цели на 2026 год?

- Основные приоритеты на 2026 год, в первую очередь, направлены на практическую реализацию уже достигнутых договоренностей. Мы считаем, что сформированная в прошлом году широкая договорно-правовая база теперь должна трансформироваться в конкретные экономические результаты. С этой точки зрения внедрение таможенного сотрудничества, проведение совместных рекламных кампаний в сфере туризма и налаживание связей между структурами малого и среднего бизнеса являются ключевыми направлениями.

В то же время портфель проектов, обсуждаемых сторонами — особенно в сферах энергетики, фармацевтики, цифровизации, транспортной логистики и инвестиций — занимает важное место в повестке дня 2026 года. Эти направления соответствуют как стратегии диверсификации экономики Азербайджана, так и укреплению позиций Иордании как регионального экономического центра. Кроме того, организация взаимных визитов на высоком уровне и бизнес-форумов также имеет большое значение с точки зрения сохранения динамики сотрудничества.

Наряду с этим, стороны уделяют особое внимание более активному привлечению частного сектора. В 2026 году ключевыми задачами станут синхронизация государственных инициатив с интересами бизнеса, развитие механизмов поощрения инвестиций и запуск новых инструментов для финансирования общих проектов.

- Соглашение о таможенном сотрудничестве, подписанное 27 ноября 2025 года и ратифицированное парламентом Азербайджана 2 февраля 2026 года, считается одним из ключевых инструментов расширения торговых связей. Как отметил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб аль-Куда, это государство рассматривает Азербайджан как стратегически значимого центра для расширения торговли со странами СНГ. Какие конкретные преимущества создает это соглашение для Азербайджана с точки зрения развития экспорта и расширения транзитного потенциала?

- Соглашение о таможенном сотрудничестве создает для Азербайджана несколько важных стратегических преимуществ. Прежде всего, этот документ вносит прямой вклад в расширение экспортных возможностей за счет упрощения торговых операций и повышения их прозрачности. Оптимизация таможенных процедур снижает транзакционные издержки и облегчает доступ азербайджанской продукции на рынок Иордании, а через нее — на другие рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Наряду с этим, рассматривание Иорданией Азербайджана как стратегического центра для выхода на пространство СНГ подтверждает растущую значимость транзитного и логистического потенциала нашей страны. Азербайджан, используя современную инфраструктуру, сформированную в рамках Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), открывает иорданскому бизнесу доступ к новым рынкам. Это, в свою очередь, позволяет Азербайджану на взаимной основе извлекать выгоду из обширной торговой сети Иордании в ближневосточном регионе. Таким образом, данное соглашение выступает важным инструментом, стимулирующим не только двустороннюю торговлю, но и более широкую региональную экономическую интеграцию.

В то же время предусмотренные соглашением механизмы обмена информацией, технического сотрудничества и управления рисками усиливают борьбу с незаконной торговлей и повышают надежность общей торговой среды. В долгосрочной перспективе это формирует более привлекательную и предсказуемую среду для инвесторов.

- Была информация о рассмотрении сторонами возможностей создания совместного фармацевтического предприятия. На какой стадии находятся переговоры в этом направлении?

- Переговоры по созданию совместного предприятия в сфере фармацевтики сейчас находятся в активной фазе на экспертном уровне. Данный проект опирается на взаимные экономические интересы и взаимодополняющие возможности наших стран. Промышленный и инвестиционный потенциал Азербайджана в сочетании с наработанным опытом Иордании в фармацевтическом секторе создают благоприятную почву для успешного сотрудничества в этой области.

В настоящее время стороны работают над технико-экономическим обоснованием проекта, определением направлений производства и оценкой потенциальных рынков. Учитывая текущую динамику и политическую поддержку, принятие конкретных решений и подписание соответствующих соглашений в ближайшей перспективе, уже во второй половине этого года, выглядит вполне реальным. Реализация этого проекта не только укрепит промышленное сотрудничество между двумя странами, но и откроет новые возможности с точки зрения производства и поставок фармацевтической продукции в регионе.

Кроме того, создание такого формата сотрудничества имеет важное значение с точки зрения трансфера технологий, подготовки кадров и внедрения инновационных стандартов производства. Это не только усилит устойчивость систем здравоохранения обеих стран, но и послужит развитию экспортно-ориентированного производства и повышению конкурентоспособности на региональных рынках.

- Спасибо за интервью!