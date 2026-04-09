Аномальный снегопад в Гусаре: дома и дороги ушли под снег на три метра - ВИДЕО

В некоторых частях села Ерги-Кек Гусарского района высота снежного покрова достигла трех метров.

Об этом Oxu.Az сообщили местные жители. По их словам, дорога в населенный пункт полностью заблокирована уже несколько дней:

«В селе в беспомощном состоянии остались три семьи и более тысячи голов скота. Запас кормов иссякнет в течение 2–3 дней, а получить медицинскую помощь и вовсе невозможно».

Отметим, что село расположено на высоте 2370 метров над уровнем моря.