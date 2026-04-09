Шесть курьеров, один заказчик: в Баку пресечена попытка массового сбыта наркотиков - ВИДЕО

В Насиминском районе у задержанных лиц обнаружено 72 килограмма наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что у 31-летнего Салеха Султанова, подозреваемого в наркокурьерстве, было изъято 14 кг 240 г опиума и марихуаны; у 46-летнего Эльданиза Багирова - 17 кг 350 г марихуаны и 200 таблеток метадона; у 22-летнего Ниджата Гусейнова и его знакомого, 31-летнего Зейналхана Сулейманова - 18 кг 620 г марихуаны; а у 43-летнего Рауфа Алескерова и 28-летнего Бабы Азизова - 22 кг смолы гашиша, опиума и марихуаны.

В результате проведенных операций из незаконного оборота выведено в общей сложности более 72 килограммов наркотиков.

В своих показаниях задержанные сообщили, что приобретали наркотики через граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях (их личности устанавливаются следствием), и планировали доставить их по различным адресам для организации сбыта на территории столицы.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В отношении каждого из задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что за первые три месяца текущего года сотрудниками Управления полиции Насиминского района из незаконного оборота было изъято 156 кг наркотических и психотропных веществ различных видов, а также 2 тысячи таблеток метадона.