В Стамбуле задержаны Бурак Дениз, Мерт Демир и другие - ФОТО

В рамках расследования дела о наркотиках в Стамбуле задержан очередной ряд известных турецких личностей.

В Стамбуле в ходе специальной операции по борьбе с наркотиками начато расследование в отношении 14 новых подозреваемых: 11 человек задержаны, 2 находятся в розыске, один пребывает за границей, сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что Бюро по расследованию терроризма совместно с Отделом по борьбе с наркотиками жандармерии Стамбула провели действия против подозреваемых в покупке, хранении и употреблении наркотиков. В рамках операции были осуществлены обыски и изъятия.

В заявлении стамбульской прокуратуры подчеркивается, что расследования подобных преступлений ведутся тщательно и решительно.

Список задержанных в ходе операции турецких знаменитостей представлен ниже:

- актер Бурак Дениз

- певец Мерт Демир

- актриса Хафсанур Санджактутан

- певец Эмир Джан Игрек

- шеф-повар Сомер Сивриоглу

- актриса Серра Пиринч

- инфлюенсер Огюн Алибаш

- музыкант Утку Юнсал

- актриса Синем Унсал

- актриса Бушра Пекин

- актриса Ахсен Эроглу

- певец Эмре Озтюрк

- рэпер Эндер Эроглу

- блогер Энес Гюлер

