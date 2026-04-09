В Стамбуле задержаны Бурак Дениз, Мерт Демир и другие - ФОТО
В рамках расследования дела о наркотиках в Стамбуле задержан очередной ряд известных турецких личностей.
В Стамбуле в ходе специальной операции по борьбе с наркотиками начато расследование в отношении 14 новых подозреваемых: 11 человек задержаны, 2 находятся в розыске, один пребывает за границей, сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global.
Отмечается, что Бюро по расследованию терроризма совместно с Отделом по борьбе с наркотиками жандармерии Стамбула провели действия против подозреваемых в покупке, хранении и употреблении наркотиков. В рамках операции были осуществлены обыски и изъятия.
В заявлении стамбульской прокуратуры подчеркивается, что расследования подобных преступлений ведутся тщательно и решительно.
Список задержанных в ходе операции турецких знаменитостей представлен ниже:
- актер Бурак Дениз
- певец Мерт Демир
- актриса Хафсанур Санджактутан
- певец Эмир Джан Игрек
- шеф-повар Сомер Сивриоглу
- актриса Серра Пиринч
- инфлюенсер Огюн Алибаш
- музыкант Утку Юнсал
- актриса Синем Унсал
- актриса Бушра Пекин
- актриса Ахсен Эроглу
- певец Эмре Озтюрк
- рэпер Эндер Эроглу
- блогер Энес Гюлер
