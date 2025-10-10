 Наркотический скандал в Стамбуле: Бирдже Акалай ответила на обвинения - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Наркотический скандал в Стамбуле: Бирдже Акалай ответила на обвинения - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:47 - Сегодня
Наркотический скандал в Стамбуле: Бирдже Акалай ответила на обвинения - ВИДЕО

В Стамбуле проходит масштабное расследование, связанное с употреблением и пропагандой наркотиков среди известных личностей, в числе которых известная турецкая актриса и модель Бирдже Акалай.

Напомним, что операция проводилась в рамках расследования, которое ведёт Бюро по расследованию контрабанды, наркотических и экономических преступлений Стамбульской прокуратуры – в его ходе начато разбирательство в отношении ряда знаменитостей, привлеченных к прохождению наркологических тестов.

Комментируя произошедшее в Instagram Stories, Бирдже Акалай отметила следующее: «Огромное спасибо всем друзьям, знакомым и всем, кто любит меня, тем, кто звонил, писал, напоминал о своём присутствии своей любовью и верой. Со мной всё хорошо и так будет всегда…»

В интервью Gazete Magazin TV, Б.Акалай подчеркнула, что в своей жизни она не сделала ничего такого, чтобы ходить с опущенной головой: «Странно сталкиваться с подобным, когда ты всю жизнь стараешься быть хорошим, порядочным человеком. Но сказать тут особенно нечего - надо продолжать работать, делать хорошие дела. Такие вещи случаются в такие времена, приходят и уходят. Мы и так проходим через непростой период в масштабах всей страны. Поэтому лучше не зацикливаться и двигаться дальше».

Читайте по теме:

Задержанные турецкой полицией знаменитости прошли наркологическое тестирование и были освобождены - ОБНОВЛЕНО

Хадисе оказалась в центре громкого наркоскандала: «Шокирована произошедшим…» - ВИДЕО

Поделиться:
310

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ ...

Политика

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

В мире

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Lifestyle

В Баку проходит церемония прощания с народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Наркотический скандал в Стамбуле: Бирдже Акалай ответила на обвинения - ВИДЕО

«Рыцарь семи королевств»: Первый трейлер нового сериала по вселенной «Игры престолов» - ВИДЕО

Скончалась народная артистка Амина Юсифгызы - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Хадисе оказалась в центре громкого наркоскандала: «Шокирована произошедшим…» - ВИДЕО

Эмин Агаларов рассказал о том, что значит быть отцом сыновей

Для фестиваля DREAM Fest будет построена новая масштабная площадка - ВИДЕО

Премьера клипа: Ройа «Nuş olsun» - ВИДЕО

Последние новости

Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

Сегодня, 13:42

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

Сегодня, 13:38

Французы пообещали принять меры в случае провокаций на матче «милли»

Сегодня, 13:28

Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону

Сегодня, 13:23

AQTA уничтожило партии импортной продукции после проверки - ФОТО

Сегодня, 13:20

Прекращение огня в Газе вступило в силу

Сегодня, 13:17

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян обозначил курс на сближение с Азербайджаном

Сегодня, 13:12

В Азербайджане пройдут Дни культуры Туркменистана

Сегодня, 13:10

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Сегодня, 13:07

Путин отметил высокий уровень организации Игр СНГ в Азербайджане

Сегодня, 13:00

Интервал движения поездов на участке «Həzi Aslanov-Əhmədli» сокращён до 5 минут

Сегодня, 12:57

Пашинян: «Маршрут Трампа» открывает новые возможности для СНГ

Сегодня, 12:50

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России

Сегодня, 12:46

Израиль начал вывод войск из Газы

Сегодня, 12:43

Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

Сегодня, 12:40

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Рамиль Гасан прекратит депутатскую деятельность

Сегодня, 12:30

Завтра на этой дороге будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 12:20

В Армении неизвестные осквернили стены церкви

Сегодня, 12:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10