Наркотический скандал в Стамбуле: Бирдже Акалай ответила на обвинения - ВИДЕО

В Стамбуле проходит масштабное расследование, связанное с употреблением и пропагандой наркотиков среди известных личностей, в числе которых известная турецкая актриса и модель Бирдже Акалай.

Напомним, что операция проводилась в рамках расследования, которое ведёт Бюро по расследованию контрабанды, наркотических и экономических преступлений Стамбульской прокуратуры – в его ходе начато разбирательство в отношении ряда знаменитостей, привлеченных к прохождению наркологических тестов.

Комментируя произошедшее в Instagram Stories, Бирдже Акалай отметила следующее: «Огромное спасибо всем друзьям, знакомым и всем, кто любит меня, тем, кто звонил, писал, напоминал о своём присутствии своей любовью и верой. Со мной всё хорошо и так будет всегда…»

В интервью Gazete Magazin TV, Б.Акалай подчеркнула, что в своей жизни она не сделала ничего такого, чтобы ходить с опущенной головой: «Странно сталкиваться с подобным, когда ты всю жизнь стараешься быть хорошим, порядочным человеком. Но сказать тут особенно нечего - надо продолжать работать, делать хорошие дела. Такие вещи случаются в такие времена, приходят и уходят. Мы и так проходим через непростой период в масштабах всей страны. Поэтому лучше не зацикливаться и двигаться дальше».

