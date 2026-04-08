Раскрыты результаты наркотического теста Ханде Эрчел

В Турции продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что ранее в рамках операции, инициированной Стамбульской прокуратурой, среди лиц, в отношении которых был выдан ордер на задержание, оказалась и звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

После задержания в аэропорту у актрисы были взяты образцы для анализа в Судебно-медицинском институте на наличие запрещённых веществ — результаты теста 32-летней актрисы оказались отрицательными, сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.

