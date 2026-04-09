Столичный детский сад затоплен канализационными водами: родители возмущены - ВИДЕО

В детском саду имени Эльмана Мамедова в посёлке НЗС Хатаинского района столицы сложилась тяжёлая ситуация.

Как сообщили Bakues.az родители воспитанников детсада, двор учреждения затоплен канализационными водами, из-за чего распространяется зловонный запах. По их словам, они неоднократно обращались в Министерство науки и образования и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, однако проблема до сих пор не решена.

Родители подчёркивают, что такие условия представляют серьёзную угрозу для здоровья детей, и требуют срочного вмешательства.