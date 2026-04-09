В Лянкяране дерево упало на автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

В Лянкяранском районе дерево упало на автомобиль, есть пострадавшие.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на участке автомагистрали Алят - Астара, проходящем через село Параканд.

Житель села Тенгеруд Астаринского района Демир Сарваз оглу Музаффаров (1967 г. р.), управляя автомобилем марки «ВАЗ-2107», двигался в направлении города Лянкярань. На территории села Параканд росшее у обочины гнилое дерево внезапно рухнуло на движущееся транспортное средство.

В результате происшествия находившиеся в салоне дочь водителя - Нушаба Демир гызы Музаффарова (1988 г. р.) и его сваха (мать зятя) - Тазагюль Сабир гызы Бабаева (1960 г. р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.