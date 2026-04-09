В Азербайджане прием в первый класс будет осуществляться через «mygov»

В рамках цифровизации государственных услуг в Азербайджане определены новые этапы процесса электронного приема документов в первые классы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а также подачи деклараций по подоходному налогу физических лиц.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, интеграцию услуги приема в первый класс с Информационной системой электронного правительства (EHİS) планируется обеспечить до 1 мая 2026 года.

Согласно проекту, существующий рабочий алгоритм (work flow) услуги будет представлен до 20 мая. Кроме того, до 13 июня планируется разработать и согласовать новый алгоритм с учетом необходимых улучшений.

Ожидается, что до 10 июня услуга будет запущена в эксплуатацию на платформе «mygov».

В реализации проекта, наряду с Министерством науки и образования, принимает участие Министерство цифрового развития и транспорта.

Параллельно предпринимаются шаги по цифровизации услуги подачи деклараций по подоходному налогу физических лиц. Интеграцию данной услуги в систему EHİS планируется завершить до 1 октября 2026 года.

Работы в этом направлении будут осуществляться Министерством экономики.