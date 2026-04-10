Премьер Испании призвал к скорейшему созданию единой европейской армии

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что страна "уже завтра" готова двигаться к созданию единой европейской армии.

По его словам, дипломатия так же важна, как и безопасность и оборона. "Мы готовы двигаться к общей европейской армии, не через 10 лет, не через 2 года, а уже завтра", - сказал премьер, чье выступление транслировалось на сайте кабмина.

"В современном мире у средних держав, то есть тех, которые входят в Евросоюз, есть только один способ отстаивать себя с точки зрения безопасности и обороны - это построить единую оборону и совместно принять наши уязвимости", - считает Санчес.