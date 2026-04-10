В Баку планируется снижение скоростного режима — ВИДЕО

В центральных районах столицы планируется снижение скоростного режима до 50 км/ч.

Как сообщает Xezerxeber.az, согласно «Генеральному плану развития города Баку до 2040 года», в центральной части города предусмотрено расширение пешеходной инфраструктуры.

Одним из основных планов является создание в столице широкой пешеходной сети, а также формирование комфортной и современной пешеходной среды.

Эксперты по транспортным вопросам отмечают, что этот шаг позволит сократить число дорожно-транспортных происшествий в городе и создать более безопасные условия для пешеходов.

Сообщается, что существующие сейчас ограниченные пешеходные зоны будут расширены и охватят более крупные территории, а в центре города сформируются непрерывные пешеходные маршруты.

Отмечается, что в результате всех этих изменений одной из ключевых целей является обеспечение более безопасного, удобного и непрерывного передвижения пешеходов в центре Баку.