В Азербайджане активизировалось посмертное донорство: десятки успешных трансплантаций

В Азербайджане в январе–марте текущего года органы, полученные от примерно 15 посмертных доноров, были использованы для проведения трансплантаций.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Координационном центре донорства и трансплантации органов.

Согласно информации, от указанных доноров выполнено свыше 60 операций по трансплантации органов и тканей.

В их структуре преобладают трансплантации почки (около 30 случаев). Кроме того, проведено порядка 10 трансплантаций костного мозга и роговицы, а также более 10 трансплантаций сердца.