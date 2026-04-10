«Грапарак»: Наблюдатели миссии ЕС проводят большую часть своего времени в развлекательных заведениях - ФОТО

Наблюдатели ЕС в Армении проводят большую часть своего времени в развлекательных заведениях, пишет «Грапарак».

«Выясняется, что наблюдатели Евросоюза, отложив свою миссию, проводят большую часть времени в местах развлечений», - отмечает издание.

По словам источников, после отъезда из Армении руководителя наблюдательной группы М.Риттера оставшаяся команда «оказалась в запущенном состоянии»: «Возможно, они понимают, что их присутствие уже бессмысленно, и вместо наблюдения на границе проводят время в развлекательных заведениях».

В распоряжении редакции оказались фотографии, на которых видно, что наблюдатели посещают сауны, рестораны или просто отдыхают на природе: «Любимыми местами европейцев стали ресторан «Дахук» в Цахкадзоре, «Хрчит» в городе Мартуни и ереванские сауны».