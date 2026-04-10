В Иране заявили, что Моджтаба Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи контролирует ситуацию в стране и сам принимал решение о прекращении огня в войне с США и Израилем.

Об этом ТАСС заявил представитель верховного лидера исламской республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

"Он очень хорошо себя чувствует, все находится под его контролем, он приходит в свой офис, принимает официальных лиц, президента, официального представителя парламента, они проводят встречи. Решение по прекращению огня было принято им", - подчеркнул Илахи.

Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры. По данным иранского государственного телевидения, они, как ожидается, будут прямыми.

Источник: ТАСС