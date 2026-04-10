В Иране предложили запретить проход израильских судов через Ормузский пролив

В парламенте Ирана рассматривается законопроект, предусматривающий бессрочный запрет на проход через Ормузский пролив судов, связанных с Израилем.

Об этом заявил глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Азизи, сообщают иранские СМИ.

По его словам, в рамках инициативы предлагается запретить движение всех судов, чьим пунктом отправления или назначения является Израиль.

Также в проекте говорится о запрете на проход судов стран, которые считаются враждебными или сотрудничают с государствами, действующими против безопасности Ирана.

Азизи добавил, что документ предусматривает взимание платы за проход через пролив, причём оплачивать её предлагается в национальной валюте Ирана.

Источник: Azad Iran