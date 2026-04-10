В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

First News Media14:00 - Сегодня
В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

Члены банды, задержанные в результате операции, связанной с транзитом наркотиков из Ирана, - Сергей Сафронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый, Дмитрий Федоров, Александр Вайсеров, Валерий Дулов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый - планировали продавать приобретенные наркотики в Баку.

Об этом говорится в оглашенном обвинительном акте в ходе процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева.

Согласно обвинению, Сергей Сафронов из корыстных побуждений вступил в сговор с Дмитрием Безуглым, Алексеем Васильченко, Валерием Дуловым, Антоном Драчевым, Дмитрием Федоровым, Борисом Тимашовым, Ильей Безуглым и другими лицами, личности которых устанавливаются следствием, с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ в крупном объеме для сбыта и последующей их незаконной продажи в городе Баку.

В обвинении отмечено, что для совершения указанных преступлений они заранее распределили между собой обязанности, а также создали преступную группу и объединились в организованную банду.

Также в обвинении подчеркивается, что на основании достигнутой между ними договоренности Сергей Сафронов совместно с другими членами организованной банды в неизвестном следствию месте, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел из неизвестного источника с целью сбыта наркотического средства в крупном размере - героин весом 4,153 грамма, 50 таблеток метадона в 5 блистерах с общим содержанием действующего вещества 2 грамма, а также психотропные вещества в крупном размере - метамфетамин весом 36,814 грамма, после чего разделил их на части и распределил между участниками для последующего совместного сбыта каждого из них.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной МВД Азербайджана в связи с транзитом наркотических средств из Ирана, их оборотом и кибермошенничеством, и 1 июля 2025 года решением Сабаильского районного суда города Баку в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Им предъявлено обвинение по статьям 234.4.1 и 234.4.3 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной банды) Уголовного кодекса Азербайджана.

Источник: Report

