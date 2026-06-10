Трамп назвал возобновление масштабных ударов США по Ирану дорогостоящим шагом

Возобновление широкомасштабной военной операции США против Ирана стало бы дорогостоящим шагом и привело бы к закрытию Ормузского пролива еще на многие месяцы.

Как передает ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Некоторые из моих лучших друзей хотят, чтобы я снова начал бомбардировки, но они не понимают", - заявил Трамп. Американский лидер не уточнил, кого именно имел в виду. По его словам, возобновление широкомасштабных американских ударов стало бы дорогостоящим шагом и привело бы к тому, что Ормузский пролив оставался бы закрытым еще на многие месяцы.