«Мост мира»: В Габале проходит круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Габале в рамках инициативы «Мост мира» продолжается двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В настоящее время проходит вторая сессия встречи.

16:43

Как сообщает 1news.az, диалог между представителями гражданских обществ двух стран будет проходить 10-12 апреля в рамках согласованной двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Армении и США, 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников Инициативы «Мост мира» в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.

Отдельные дискуссионные сессии будут посвящены вопросам продвижения мира на уровне обществ и укрепления доверия на последующих этапах мирного процесса.

Напомним, что армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, пересекла делимитированный и демаркированный участок и прошла все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.

Читайте по теме:

«Мост мира»: делегация из Армении прибыла в Азербайджан через сухопутную границу - ФОТО - ВИДЕО