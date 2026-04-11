Арег Кочинян: «Мост мира» продолжит работу для сближения Баку и Еревана

Участники Инициативы «Мост мира» продолжат свою деятельность для укрепления мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом координатор Инициативы «Мост мира» с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи представителей гражданского общества двух стран.

По его словам, целью Инициативы «Мост мира» являются контакты и встречи между представителями гражданского общества, экспертами, СМИ.

«Эта платформа для подготовки наших обществ к миру после более чем 30-летнего конфликта. Это очень важно. Это платформа, где эксперты могут принести новые идеи, обсудить вопросы, которые пока не обсуждались на государственных переговорах, оценить подходы сторон к этим вопросам», - отметил он.

Кочинян отметил, что сам по себе факт того, что сегодня проходит четвертая встреча Инициативы «Мост мира», это уже важный результат.