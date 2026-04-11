Фархад Мамедов: На Южном Кавказе имеются все предпосылки для усиления интеграции

На Южном Кавказе сегодня существуют объективные предпосылки для усиления региональной интеграции.

Об этом заявил координатор инициативы «Мост мира», директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на сегодняшней пресс-конференции в Габале по итогам встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

«Нынешний геополитический расклад создает дополнительный импульс для того, чтобы состоялась региональная интеграция на Южном Кавказе. Неплохо складывается ситуация в двустороннем формате. Раньше не было формата Азербайджан-Армения, но сегодня и он появился», - сказал он.

По его словам, геополитическая ситуация сложилась таким образом, что Южный Кавказ становится привлекательным с транспортно-логистической точки зрения. «Конечно, есть фактор готовности инфраструктуры.

В этом отношении у стран региона разные позиции. Поэтому все это требует дополнительного согласования. В реальности есть интересы государств и функции, которые они должны выполнять в процессе интеграции. Я думаю, что процесс согласования этих функций требует какого-то времени. Но объективные условия для того, чтобы процесс региональной интеграции состоялся, по-прежнему существуют», - добавил Ф.Мамедов.

