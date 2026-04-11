 В Баку и на Абшероне объявлены желтое и оранжевое предупреждения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку и на Абшероне объявлены желтое и оранжевое предупреждения

First News Media18:45 - Сегодня
В Баку и на Абшероне объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 12–13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов.

Как сообщилив службе, в Нахчыванской Автономной Республике, Хызы, Сиязане, Губе, Хачмазе, Шабране, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Агстафе, Гядабее, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Евлахе, Барде, Тертере, Билясуваре, Нефтчале, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Гаджигабуле и Гобустане согласно желтому предупреждению ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире и Гусаре согласно оранжевому предупреждению прогнозируется северо-западный ветер с усилением до 20,8–28,4 м/с.

Поделиться:
872

Актуально

Политика

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

1news TV

