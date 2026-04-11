 Лунная миссия «Артемида-2» успешно завершена, космонавты вернулись домой - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Лунная миссия «Артемида-2» успешно завершена, космонавты вернулись домой - ФОТО - ВИДЕО

First News Media09:00 - Сегодня
Лунная миссия «Артемида-2» успешно завершена, космонавты вернулись домой - ФОТО - ВИДЕО

Космический корабль НАСА «Орион» с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Экспедиция «Артемида-2» — первый более чем за полвека полет людей к Луне — завершена.

Приводнение состоялось по плану, около 17:08 по местному времени на западном побережье США (00:08 11 апреля по Гринвичу).

После приводнения у экипажа «Ориона» возникли трудности с установлением спутниковой телефонной связи со спасательной командой, астронавтам пришлось координировать свои действия со спасателями через центр управления полетом в Хьюстоне. Однако само приводнение «Ориона» прошло идеально, в НАСА его назвали «посадкой по учебнику».

Позже было сообщено, что все четыре астронавта экипажа пилотируемой лунной миссии "Артемида-2" покинули космический корабль "Орион" после приводнения в Тихом океане.

Для эвакуации из капсулы "Ориона" были задействованы несколько моторных лодок. Астронавты при помощи военнослужащих ВМС США спустя примерно полтора часа после приводнения в Тихом океане покинули корабль и пересели в надувной плот.

Командный модуль корабля, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, после схождения орбиты осуществил с помощью парашютной системы мягкое приводнение у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего в субботу в 03:07 по московскому времени.

Как сообщило NASA, все четверо астронавтов после возвращения на Землю чувствуют себя хорошо.

После приводнения они на вертолетах MH-60 Seahawk были и доставлен на борт десантно-вертолетного корабля-дока USS John P. Murtha, где их приветствовал глава NASA Джаред Айзекман.

Сама капсула с помощью лебедок затем будет затянута в док корабля. Члены экипажа после первичного медицинского обследования будут перевезены на берег и оттуда на самолете отправлены в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Президент США Дональд Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео момента приземления экипажа. "Поздравляю великий и чрезвычайно талантливый экипаж Artemis II. Весь полёт был впечатляющим, посадка — безупречной, и как президент Соединённых Штатов, я не могу быть более горд! С нетерпением жду встречи с вами в Белом доме в ближайшее время. Мы сделаем это снова, а затем следующий шаг — Марс!", - написал Д.Трамп.

Глава НАСА Джаред Айзекман невероятно эмоционально описал, как зрелище приводнения экипажа миссии лишило его дара речи. «Джаред-ребенок не может поверить в то, что только что увидел. Это только начало, — сказал он. — Мы снова в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения».

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля мск). Продолжительность полета к Луне и обратно составила около 10 дней. За это время Orion в общей сложности пролетел 1 млн 118 тыс. км.

В ходе почти семичасового облета Луны корабль провел научные исследования и фотографирование более чем трех десятков объектов на ее поверхности. Во время максимального сближения космический аппарат находился на расстоянии 6 тыс. 550 км от лунной поверхности.

Экипаж смог в течение примерно пяти часов наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны. Впервые астронавты исследовали ее обратную сторону с более высокой и широкой точки обзора, чем предыдущие американские миссии "Аполлонов".

Астронавты стали свидетелями падения метеоритов на лунную поверхность, наблюдали с уникальной точки обзора затмение, когда Солнце скрылось за Луной, увидев его корону.

Поделиться:
596

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

