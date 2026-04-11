 В конгрессе США призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа
Azərbaycanca
В мире

В конгрессе США призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа

First News Media11:25 - Сегодня
В конгрессе США призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа

Член палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома провести полную оценку когнитивных способностей президента Дональда Трампа из-за его высказываний об Иране, пишет газета The Hill.

В письме к Шону Барбакелле, который работает официальным врачом Трампа, политик утверждал, что слова и действия президента США вызывают вопросы о его психическом состоянии.

«Эксперты неоднократно предупреждали, что у президента наблюдаются признаки, характерные для деменции и когнитивных нарушений. И в последние дни страна наблюдала, как публичные заявления и вспышки президента Трампа становились все более бессвязными, взрывными, нецензурными, безумными и угрожающими», — написал Раскин.

В документе отмечается, что «ухудшение состояния» Трампа вызвало огромную тревогу по всей стране и подняло вопросы по поводу когнитивных функций и пригодности к исполнению обязанностей.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
744

Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40