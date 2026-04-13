Чистая прибыль Expressbank в первом квартале выросла более чем на 35%

Expressbank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2026 года. Результаты отчетного периода подтверждают значительные успехи Банка как в направлении прибыльности, так и операционной эффективности.

Согласно результатам отчетного периода, чистая прибыль Банка выросла более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 миллиона 272 тысячи манатов. Этот рост сопровождался повышением операционной эффективности и улучшением показателей доходности Банка.

Операционная прибыль Банка увеличилась почти на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и приблизилась к 6 миллионам манатов. Данный показатель является ярким примером повышения эффективности деятельности и рационального управления внутренними ресурсами.

В отчетном периоде также зафиксирован значительный рост доходной базы Банка. Так, процентные доходы выросли почти на 15%, превысив 22 миллиона 494 тысячи манатов, а чистые процентные доходы увеличились примерно на 10% и составили 14 миллионов 307 тысяч манатов. Данная положительная динамика подтверждает устойчивость потенциала доходов Банка по основным видам деятельности и дальнейшее укрепление его позиций на финансовом рынке.

Кроме того, следует отметить, что процентные доходы Банка по торговым и инвестиционным ценным бумагам выросли более чем на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 749,21 млн манатов. Это свидетельствует об эффективной диверсификации источников дохода Банка.

На конец отчетного периода совокупные активы Банка составили 661,973 млн манатов, депозитный портфель — 307,871 млн манатов, а кредитный портфель — 546,543 млн манатов. Результаты первого квартала подтверждают, что Expressbank, сохраняя финансовую дисциплину, продолжает сотрудничество как с индивидуальными, так и с корпоративными клиентами, основываясь на принципах устойчивости.

Напомним, что в 2025 году международное рейтинговое агентство «Fitch» подтвердило долгосрочный рейтинг ОАО «Expressbank» на уровне «B+» с прогнозом «Стабильный».

