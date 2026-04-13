 Чистая прибыль Expressbank в первом квартале выросла более чем на 35%
Azərbaycanca
Экономика

Чистая прибыль Expressbank в первом квартале выросла более чем на 35%

First News Media17:13 - Сегодня
Expressbank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2026 года. Результаты отчетного периода подтверждают значительные успехи Банка как в направлении прибыльности, так и операционной эффективности.

Согласно результатам отчетного периода, чистая прибыль Банка выросла более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 миллиона 272 тысячи манатов. Этот рост сопровождался повышением операционной эффективности и улучшением показателей доходности Банка.

Операционная прибыль Банка увеличилась почти на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и приблизилась к 6 миллионам манатов. Данный показатель является ярким примером повышения эффективности деятельности и рационального управления внутренними ресурсами.

В отчетном периоде также зафиксирован значительный рост доходной базы Банка. Так, процентные доходы выросли почти на 15%, превысив 22 миллиона 494 тысячи манатов, а чистые процентные доходы увеличились примерно на 10% и составили 14 миллионов 307 тысяч манатов. Данная положительная динамика подтверждает устойчивость потенциала доходов Банка по основным видам деятельности и дальнейшее укрепление его позиций на финансовом рынке.

Кроме того, следует отметить, что процентные доходы Банка по торговым и инвестиционным ценным бумагам выросли более чем на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 749,21 млн манатов. Это свидетельствует об эффективной диверсификации источников дохода Банка.

На конец отчетного периода совокупные активы Банка составили 661,973 млн манатов, депозитный портфель — 307,871 млн манатов, а кредитный портфель — 546,543 млн манатов. Результаты первого квартала подтверждают, что Expressbank, сохраняя финансовую дисциплину, продолжает сотрудничество как с индивидуальными, так и с корпоративными клиентами, основываясь на принципах устойчивости.

Напомним, что в 2025 году международное рейтинговое агентство «Fitch» подтвердило долгосрочный рейтинг ОАО «Expressbank» на уровне «B с прогнозом «Стабильный».

Лицензия №119 от 30.12.1992, ЦБА. г. Баку, ул. Ю.В. Чеменземинли, 134С.

На правах рекламы

Поделиться:
302

Актуально

Мнение

Правовая константа: почему споры о «первенстве» в признании Карабаха лишены ...

Политика

Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА

Общество

При поддержке Фонда Возрождения Карабаха осуществляется восстановление ...

Экономика

AFB Bank: диагноз и 3 сценария будущего «банка-эксперимента»

Экономика

Генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Чистая прибыль Expressbank в первом квартале выросла более чем на 35%

AFB Bank: диагноз и 3 сценария будущего «банка-эксперимента»

В Азербайджане начато строительство завода по опреснению морской воды

Выбор редактора

AFB Bank: диагноз и 3 сценария будущего «банка-эксперимента»

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В Азербайджане начато строительство завода по опреснению морской воды

Экономический совет рассмотрел проблемы, мешающие бизнесу

Заур Микайылов: Незаконные подключения - одна из главных причин проблем в секторе водоснабжения Баку

Новое соглашение между заводами Минска и Гянджи внесет дальнейший вклад в развитие экономики наших стран — Ханлар Фатиев

Последние новости

Экс-президент пожаловался на то, что ему не хватает пенсии

Сегодня, 20:00

Кая Каллас: Необходимо создать международную коалицию по морской безопасности

Сегодня, 19:50

Турция считает необходимым продолжение переговоров США и Ирана

Сегодня, 19:40

Стали известны результаты наркотических тестов ранее задержанных турецких знаменитостей

Сегодня, 19:29

Нетаньяху обсудил с Вэнсом итоги переговоров США и Ирана в Исламабаде

Сегодня, 19:19

Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА

Сегодня, 19:13

Мадьяр: новое правительство Венгрии не будет вмешиваться в дела других стран

Сегодня, 19:07

Трамп пригрозил уничтожить корабли Ирана за приближение к блокаде Ормузского пролива

Сегодня, 18:55

Сарыбай и Халафов обсудили будущее СВМДА и укрепление взаимодействия

Сегодня, 18:49

Пезешкиан вступился за папу Льва XIV после критики со стороны Трампа

Сегодня, 18:44

Иран выступил с серьезным предупреждением

Сегодня, 18:33

В Мардакянском замке обрушились кровля и перекрытия: вход для туристов закрыт - ФОТО

Сегодня, 18:21

Будущий премьер Венгрии: Сийярто приехал в МИД и срочно уничтожает документы по санкциям

Сегодня, 18:17

«Kaşalata» и новая культура восприятия нейроотличий - ФОТО

Сегодня, 18:12

Мадьяр: Венгрия нацелена на диверсификацию поставок нефти, но не откажется от РФ

Сегодня, 18:07

Представители Азербайджана и Армении тепло пообщались на pre-party «Евровидения 2026» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:02

Правовая константа: почему споры о «первенстве» в признании Карабаха лишены смысла

Сегодня, 17:55

ВС Ирана заявили, что отразят любое нападение

Сегодня, 17:48

Состояние одного из отравившихся в Сумгайыте детей остается тяжелым

Сегодня, 17:46

Мадьяр: Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией

Сегодня, 17:34
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40